Новый Tiguan: уникальные комплектации для своего класса

Volkswagen

Цена отлично оснащенной базовой версии Trendline — от 1,459,000 рублей.

Полный привод и автоматическая коробка передач стали доступнее.

Новая линейка двигателей: дизельный и четыре бензиновых.

Tiguan уже доступен для заказа.

В Trendline: круиз-контроль, система контроля дистанции спереди Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency Braking, система аварийного торможения Multiсollision Brake, система распознавания усталости водителя, трехзонный климат-контроль, электрообогрев руля, передних сидений, легкосплавные колесные диски 17″, а также другие высокотехнологичные опции.

Новый Tiguan — основные факты

Первые автомобили поступят в российские официальные дилерские центры марки Volkswagen в конце января 2017 года.

Для Tiguan доступны 4 новых бензиновых двигателя (Euro 6) — 1,4 л (125 л.с.), 1,4 л (150 л.с.), 2,0 л (180 л.с.), 2,0 л (220 л.с.), и 1 новый дизельный двигатель (Euro 5) — 2 л (150 л.с.).

Новый Volkswagen Tiguan представлен в трех комплектациях — Trendline, Comfortline и Highline.

Доступны дорожная и внедорожная модификации, с различным углом въезда и разной геометрической проходимостью.

Полный привод и автоматическая коробка передач стали доступнее, поскольку теперь они предлагаются не только с бензиновым двигателем 2.0 л, но и с двигателем 1.4 л. Цена на Tiguan 1.4 (125 л.с.) с автоматической коробкой передач и передним приводом составит 1,559,000 руб, а на Tiguan 1.4 (150 л.с.) с автоматической коробкой передач и полным приводом — 1,769,000 руб.

Экстерьер бестселлера Volkswagen стал еще динамичнее, уже в базовой комплектации модель оснащается 17-дюймовыми легкосплавными дисками Montana, черными рейлингами на крыше, светодиодными задними фонарями и передними противотуманными фарами с поворотной подсветкой. Для Volkswagen Tiguan в комплектации Comfortline и Highline доступна панорамная крыша со сдвижным люком и фоновой подсветкой, а также светодиодные фары. В зависимости от комплектации, Tiguan может предложить хромированную отделку элементов экстерьера и светодиодные задние 3D-фонари.

Масса модели уменьшена на 50 кг по сравнению с предшественником. При этом существенно увеличилось пространство в салоне и багажном отделении автомобиля. Максимальный объём багажника нового Tiguan составляет 615 литров, а при сложенных спинках задних сидений объём увеличивается до 1655 литров. В качестве опции в Comfortline и Highline доступны эргономичные сиденья ergoActive из алькантары, c 14-позиционной регулировкой и функцией массажа, а также сиденья Smart Comfort Seats с кожаной отделкой Vienna, с электроприводом и функцией памяти.

Приборная панель нового Tiguan в базовой комплектации оборудуется многофункциональным дисплеем Plus. Кроме того, для версии Comfortline доступен цветной дисплей Premium и аудиосистема Composition Colour (с цветным сенсорным дисплеем 5 дюймов) и Composition Media (с цветным сенсорным дисплеем 8 дюймов). В базе для версии Highline и в качестве опции для других версий предлагается цифровая приборная панель Active Info Display (с дисплеем 12 дюймов). Имеется возможность синхронизации информационно-развлекательной системы со смартфонами с помощью опции App-Connect.

Новый Tiguan получил специальный набор функций для бездорожья: пакет Offroad, который обеспечивает увеличенный угол въезда (24 градуса), ассистент движения на подъеме и спуске для версий с полным приводом, а также, если в автомобиле установлен Active Info Display, выводит на него дополнительные параметры управления автомобилем в режиме Offroad.

Для комфортной езды новинка оснащается трехзонным климат-контролем Air Care Climatronic с фильтром пыльцы, круиз-контролем, USB интерфейсом, электромеханическим стояночным тормозом с системой AutoHold. Впервые для всех версий для заказа становится доступен электрический складной фаркоп и предпусковой отопитель с дистанционным управлением.

Опционально модель может оснащаться парковочным автопилотом, системой кругового обзора Area View, навигационной системой Discover Media.

Большое внимание во всех автомобилях марки Volkswagen уделяется безопасности. Новый Volkswagen Tiguan имеет активный капот с системой защиты пешеходов, электронную систему стабилизации (ESP), антиблокировочную систему (ABS) c функцией антипробуксовочной системы (ASR), электронную блокировку дифференциала (EDL), передние подушки безопасности, боковые шторки безопасности спереди и сзади и передние боковые подушки.

Новый Tiguan — двигатели и коробки передач

Базовую версию Trendline можно заказать с бензиновым двигателем с турбонаддувом 1,4 л (125 л.с.), выбрав между 6-ступенчатой МКПП или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями. Обе версии являются переднеприводными. Полноприводная версия 4Motion для данной комплектации доступна с бензиновым двигателем 1,4 л (150 л.с.) и 6-ступенчатой ручной коробкой передач.

Для версии Comfortline становятся доступны такие бензиновые двигатели, как 1,4 л (150 л.с.) с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями, впервые в классе данный силовой агрегат доступен с полным приводом 4Motion, 2,0 л (180 л.с.) с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями и дизельный двигатель 2 л (150 л.с.).

А для топовой комплектации Highlinе для заказа также становится доступен двигатель объёмом 2 литра и мощностью 220 л.с. Максимальная скорость для этой версии составляет 220 км/ч, а до 100 км/ч Tiguan может разогнаться за 6,5 секунд.

Новый Tiguan — комплектации

Новый Volkswagen Tiguan представлен в трех комплектациях — Trendline, Comfortline и Highline. Доступны дорожная и внедорожная модификации, с различным углом въезда и разной геометрической проходимостью.

Во всех комплектациях новый Tiguan оборудуется: системой контроля дистанции спереди Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency Braking, системой аварийного торможения Multiсollision Brake, системой распознавания усталости водителя, трехзонным климат-контролем, обогревом руля и передних сидений, а также системой ЭРА ГЛОНАСС.

Версия Trendline

Комплектация оснащается аудиосистемой Composition Color с 5″ сенсорным дисплеем и интерфейсом USB, Bluetooth. А в качестве опции доступен пакет Media с аудиосистемой Composition Media 8″, интерфейсом App-connect и системой автоматической парковки Park Assist.

Версия Comfortline

Добавляется подогрев задних сидений, светодиодные фары, розетка на 230В и фонарик в багажном отделении, передние и задние датчики парковки. Дополнительно можно приобрести выгодные пакеты с панорамной крышей, эргономичными сиденьями или навигационной системой. Также доступна индукционная зарядка для мобильного телефона и электропривод двери багажного отделения.

Версия Highline

Добавляется лобовое стекло с электроподогревом, адаптивные фары, легкосплавные диски 18″, цифровая приборная панель Active info Display, комбинированная отделка салона и аудиосистема Composition media 8″. Доступен опциональный адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке, легкосплавные диски 19», система кругового обзора Area View и кожаные сиденья с электроприводом Smart Comfort Seats

Новый Tiguan — цвета

Новинка может быть выполнена в таких цветах, как серый Urano, белый Pure, черный перламутровый цвет Deep, среди оттенков металлик доступны красный Ruby Red, бежевый Titanium Beige, серебристый Reflex, синий Night, коричневый Toffee, а также серебристый Tungsten Silver.

На новый Tiguan в России предоставляется гарантия 3 года или 100 000 км пробега.

Мировая премьера обновленной версии бестселлера Volkswagen Tiguan состоялась на Международном автомобильном салоне во Франкфурте осенью прошлого года. Для российского рынка модель производится с 21 ноября 2016 года на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге, на новой модульной платформе MQB.

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