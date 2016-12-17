Компания Мишлен стала официальным поставщиком шин для гоночной серии Roborace

Компания Мишлен стала официальным поставщиком шин для гоночной серии Roborace. Специалисты компании Мишлен проводят секретную работу на испытательных полигонах и делятся более чем 125-летним опытом с коллегами из Roborace, чтобы создать эксклюзивное решение для уникального автомобиля серии Roborace, творения Дэниела Саймона (Daniel Simon). Для участия в гонках этот автомобиль будет оснащен дорожными шинами Michelin следующего поколения.

Организаторы гонок Roborace вместе с лучшими мировыми поставщиками стремятся раздвинуть границы возможного автономного развития до ранее немыслимых пределов. И здесь важнейшую роль играют шины: они должны выдержать высокие скорости и нагрузки гонок нового образца в серии Roborace. Кроме того, эти шины должны быть пригодны к эксплуатации на обычных автомобилях для дорог общего пользования. Дело в том, что одной из основных целей гоночной серии является разработка оборудования и программного обеспечения для ускоренного вывода на рынок технологий автопилотирования, которые принесут пользу конечным потребителям.

Компания Мишлен является третьим официально объявленным партнером гонок Roborace. Двумя первыми стали компания Nvidia, которая предоставит для Робокара электронный блок управления (искусственный интеллект) с технологией Drive PX2, и компания Charge, производитель электрических смарт-грузовиков, которая поставит все силовое электронное оборудование.

«Мы очень гордимся тем, что смогли привлечь компанию Мишлен в качестве партнера. Мы ожидаем от наших партнеров смелости в разработке новых решений и веры в автопилотирование, которое позволит сделать города экологичнее, безопаснее, тише и совершеннее, а значит, повысить качество жизни. Специалисты компании Мишлен произвели на нас прекрасное впечатление во время всех встреч. Они понимают безграничный потенциал развития автотранспорта. Эта компания побуждает нас и самих себя создавать мир, в котором возможности становятся реальностью. Основа нашего идеального партнерства — приверженность компании Мишлен безопасности и инновациям, а также наша способность вдохновлять друг друга на поиск лучших решений». Денис Свердлов, исполнительный директор Roborace.

«Сегодня мы очень рады подтвердить свое сотрудничество с Roborace. Мы внимательно следим за развитием чемпионата и уже некоторое время проводим совместные испытания. Скорость, с которой разрабатываются технологии и оборудование автопилотирования для чемпионата Roborace, впечатляют. Автопилотирование уже не за горами, и мы хотим оказаться на острие технологий и разработок для этой сферы. Наша компания привержена инновациям и издавна использует свой опыт участия в международных гонках для вывода продукции на следующий уровень развития.

Гоночная серия Roborace предоставляет нам уникальную возможность для применения нашего опыта и наработок в мире автопилотируемых автомобилей. Компания Мишлен стремится участвовать в создании будущего, а не просто быть его частью», — Паскаль Куанон (Pascal Couasnon) руководитель автоспортивного подразделения компании Мишлен (Michelin Motorsport).

Компания Мишлен — один из самых известных шинных производителей в мире, обладающих большим опытом участия в автоспорте. Она является партнером-основателем и эксклюзивным поставщиком шин для Чемпионата FIA Formula E. В этих гонках участвуют полностью электрические болиды, для которых автоспортивное подразделение компании Мишлен разработало революционную энергоэффективную шину Michelin Pilot Sport EV2.

В настоящее время проходит пробный сезон Roborace, который заключается в демонстрации болида DevBot на трассах Formula. Официальная презентация гоночного болида Ultimate этой серии запланирована на 2017 год.

Гоночная серия автопилотируемых болидов Roborace — это платформа для демонстрации самых инновационных в мире технологий и возможность для автомобильных компаний испытать свои программно-технические средства с целью их скорейшего вывода на рынок.

Организаторы серии Roborace документируют этот уникальный процесс создания и проведения первого в мире чемпионата с использованием автопилотируемых электрических гоночных болидов. Для этого на сервисе Youtube создан канал Inside Roborace, последняя серия на котором (от 16 декабря) посвящена разработке и испытанию специализированных шин Michelin на треке в Клермон-Ферране.

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