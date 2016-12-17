Сформированы календари гоночных серий Lamborghini Super Trofeo на 2017 год: финал состоится в Имоле

Партнерство между Lamborghini и легендарным итальянским автодромом в Имоле становится еще прочнее.

Утверждены календари трех континентальных серий Lamborghini Blancpain Super Trofeo.

Азиатская серия будет совмещена с новым чемпионатом Blancpain GT Series Asia.

Сант-Агата-Болоньезе, 15 декабря 2016 г. — Сформированы календари гоночных серий Lamborghini Blancpain Super Trofeo на 2017 год. Помимо трех континентальных серий в Европе, Азии и Северной Америке, чемпионат также состоится на Ближнем Востоке. Сезон 2017 года обещает быть насыщенным: он стартует в начале февраля, а завершится по традиции Всемирным финалом (Super Trofeo World Final), который состоится 16—19 ноября на трассе в итальянской Имоле (Imola).

Главное событие года возвращается в Италию. После первого финала, проведенного в 2013 году на автодроме «Валлелунга» (Vallelunga), финалы проходили на малазийском автодроме «Сепанг» (Sepang), трассе «Себринг» (Sebring) в штате Флорида, США, и в Валенсии. Проведение в Имоле Всемирного финала станет вершиной сотрудничества между Lamborghini и расположенным на исторической Эмилиевой дороге легендарным автодромом. Также в 2017 году в Имоле пройдут занятия школы мастерства пилотов Lamborghini Accademia и сессии в рамках фирменной спортивной молодежной программы «Youngster Programs of Squadra Corse».

Календарь каждой из континентальных серий Lamborghini Blancpain Super Trofeo Europe — европейской, азиатской и североамериканской — содержит шесть этапов. Каждый чемпионат завершится своим этапом на трассе в Имоле перед Всемирным финалом. После того как в минувшем сезоне был поставлен исторический рекорд представительности (на трассу в Спа-Франкоршам (Spa-Francorchamps) вышло 50 спортивных суперкаров-участников), в 2017 году также ожидается высокий уровень популярности серии. Будет предложен ряд важных изменений регламента, в частности новый формат заездов, подразумевающий обязательное участие во всех классах экипажей из двух пилотов с обязательной их сменой в ходе гонки.

Первые пять этапов европейской серии, которой исполняется девять лет, спланированы с учетом календаря престижной гоночной серии Blancpain GT Series. Четыре первых этапа Super Trofeo пройдут в тот же уик-энд, что и гонки на выносливость в рамках Endurance Cup. Гоночный сезон вновь начнется в Монце (Monza), первый этап запланирован на 22—23 апреля. Затем серия продолжится 13–14 мая на трассе «Сильверстоун» (Silverstone) в Англии и 24—25 июня на автодроме «Поль Рикар» (Paul Ricard) во Франции. После этого наступит очередь Спа-Франкоршам, причем на бельгийской трассе этап пройдет в тот же уик-энд, что и 24-часовая гонка на выносливость — 27—28 июля. 16—17 сентября этап Lamborghini Blancpain Super Trofeo Europe пройдет совместно с этапом Blancpain GT Series Sprint Cup на автодроме «Нюрбургринг» (Nürburgrlng) в Германии.

Новые планы сформированы для континентальной серии Lamborghini Blancpain Super Trofeo Asia — ее этапы пройдут в те же даты, что и этапы новой Blancpain GT Series Asia, организатором которой выступает компания SRO. Это идеальный вариант наполнения для чемпионата, который вызывает все больший интерес. В будущем году азиатская серия, ведущая свою историю c 2012 года, начнется 8—9 апреля на автодроме Формулы-1 «Сепанг» в Малайзии. Затем 20–21 мая состоится этап на трассе в провинции Бурирам (Buriram) в Таиланде. После этого настанет очередь двух этапов в Японии: 24—25 июня на трассе «Сузука» (Suzuka) и 19—20 августа на трассе «Фудзи» (Fuji). Пятый этап будет проведен в Китае, в Шанхае 23—24 сентября.

Для Североамериканской серии Lamborghini Blancpain Super Trofeo North America сезон 2017 года станет пятым в истории.

Этапы будут проходить в уик-энды престижного чемпионата IMSA на самых впечатляющих и требовательных гоночных трассах. К примеру, первый этап запланирован на 4–6 мая на «Кольце всех Америк» (Circuit of the Americas) в техасском Остине (Austin. В последний уик-энд июня серия посетит исторический автодром «Уоткинс Глен» (Watkins Glen) в штате Нью-Йорк. В начале августа наступит очередь трассы «Роуд Америка» (Road America) в штате Висконсин, а в конце того же месяца участники серии выйдут на трассу «Международного автодрома Вирджиния» (Virginia International Raceway, VIR). 22—24 сентября этап серии пройдет на автодроме «Лагуна Сека» (Laguna Seca) в Калифорнии.

9—11 февраля запланированы гонки ближневосточного Lamborghini Super Trofeo Middle East в Абу-Даби (Abu Dhabi). Ожидается, что здесь на трассу выйдет не менее 20 спортивных суперкаров Lamborghini Huracán Super Trofeo. В эти даты пройдут сразу три этапа, а два заключительных состоятся в Дубае (Dubai) — 16—18 февраля и 2–4 марта.

Календарь Lamborghini Blancpain Super Trofeo Europe на 2017 год:

21—23 апреля Монца (Италия)

12–14 мая Сильверстоун (Великобритания)

23—25 июня Поль Рикар (Франция)

26—28 июля Спа-Франкоршам (Бельгия)

15—17 сентября Нюрбургринг (Германия)

Календарь Lamborghini Blancpain Super Trofeo Asia на 2017 год:

7—9 апреля Сепанг (Малайзия)

19–21 мая Бурирам (Таиланд)

23—25 июня Сузука (Япония)

18—20 августа Фудзи (Япония)

22—24 сентября Шанхай (Китай)

Календарь Lamborghini Blancpain Super Trofeo North America на 2017 год:

4–6 мая COTA (Кольцо всех Америк) (штат Техас)

28—30 июня Уоткинс-Глен (штат Нью-Йорк)

4—6 августа Роуд Америка (штат Висконсин)

25—27 августа Вирджиния (штат Вирджиния)

22—24 сентября Лагуна Сека (штат Калифорния)

Календарь Lamborghini Super Trofeo Middle East на 2017 год:

9—11 февраля Абу-Даби (ОАЭ)

16—18 февраля Дубай (ОАЭ)

2–4 марта Дубай (ОАЭ)

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