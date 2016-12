Rolls-Royce представит Bespoke коллекцию Wraith «Inspired by British Music», созданную при участии легенд рок-музыки

Rolls-Royce представит уникальную серию из девяти автомобилей Wraith «Inspired by British Music», созданных при участии звезд британского рока

Фронтмен The Who Роджер Долтри разработает дизайн первых двух из девяти автомобилей авторской коллекции

Часть полученных средств от продажи коллекции Wraith «Inspired by British Music» будет передана благотворительным организациям, включая фонд помощи подросткам по борьбе с раком — «The Teenage Cancer Trust».

Rolls-Royce в сотрудничестве с самыми выдающимися музыкантами современности создаст уникальную Bespoke-коллекцию автомобилей, которая подчеркнет тесную связь марки с миром рок-н-ролла. Первыми экземплярами коллекции станут два исключительных автомобиля, созданные в коллаборации с легендарным фронтменом группы The Who Роджером Долтри (Roger Daltrey).

Всего будет собрано девять автомобилей Wraith серии «Inspired by British Music» («Вдохновленный британской музыкой»), каждый из которых будет отражать авторский стиль икон британской музыкальной сцены и станет ценным коллекционным объектом. Часть полученных от продажи автомобилей средств будет передана благотворительным организациям, в том числе и в фонд помощи подросткам по борьбе с раком — «The Teenage Cancer Trust».

Уникальные коллекционные автомобили будут созданы на базе серии Wraith «Inspired by Music», представленной в 2015 году с целью подчеркнуть связь бренда с миром музыки. Имена других обитателей британского музыкального Олимпа, участвующих в проекте, будут объявлены на протяжении следующих нескольких месяцев.

Алистар Моррисон (Alistair Morrison) задумал этот уникальный проект во время своего визита завода Rolls-Royce в Гудвуде (Великобритания), вдохновившись выдающимися примерами дизайна Bespoke. Знаменитый фотограф был настолько впечатлен знакомством с коллекцией Wraith «Inspired by Music», что предложил идею сотрудничества с иконами британской музыки, с которыми ему довелось работать до этого.

«В настоящий момент я работаю над серией фотографий „Наследие рок-звезд“ по заказу Роджера Долтри, фронтмена группы The Who — эта коллекция будет посвящена элите британской музыкальной сцены. Когда я увидел серию Wraith „Inspired by Music“ и узнал про возможности тесного сотрудничества заказчиков и дизайнеров Bespoke, у меня родилась идея раскрыть уникальный характер и наследие икон британской музыки в автомобилях Rolls-Royce», — заявил Алистар Моррисон.

Вдохновившись этой идеей, Роджер Долтри из The Who согласился принять участие в создании двух автомобилей. Первый экземпляр вдохновлен его собственными музыкальными достижениями: в дизайне отражены мотивы из истории The Who, например, знаменитый логотип группы или изображение знаменитого раскачивающегося микрофона Долтри, выгравированное лазером на дверях.

Второй автомобиль Долтри смоделирует в коллаборации с Майком Макиннерни (Mike McInnerney), создателем обложки судьбоносного альбома группы The Who «Tommy». Мастера Rolls-Royce, ответственные за покраску и полировку автомобилей, совместно Майком Макиннерни разработают необыкновенные элементы дизайна по мотивам обложки этой знаменитой пластинки 1960-х годов, благодаря которым автомобиль станет ценным экземпляром для частных коллекций. Этот автомобиль будет собран последним и будет продан с аукциона для «Teenage Cancer Trust» в апреле 2017 года.

«Я чрезвычайно взволнован тем, что мы получим возможность собрать средства для фонда „Teenage Cancer Trust“ и повысить осведомленность о его деятельности в сотрудничестве с Rolls-Royce, настоящий британской иконой, — отметил Роджер Долтри, фронтмен группы The Who. — Мотивы, отраженные дизайнерами Rolls-Royce в обоих автомобилях, сегодня так же актуальны, как и много лет назад. Совместно с дизайнерами Rolls-Royce мы вложили много сил в то, чтобы передать дух наших песен и значение наших текстов для слушателей. Я уверен, что оба автомобиля станут идеальным объектом коллекционирования для любого поклонника группы The Who».

«Величайшие иконы музыки выбирали Rolls-Royce в качестве символа своего успеха, и это многое говорит о непреходящей привлекательности нашей марки. Мы рады продолжить эту традицию и в сотрудничестве одним из самых выдающихся музыкантов Великобритании создать настоящие коллекционные шедевры, которые позволят поддержать значимые благотворительные инициативы, — отметил Торстен Мюллер-Отвос (Torsten Müller-Ötvös), Генеральный директор Rolls-Royce Motor Cars. — Наши клиенты работают в тесном сотрудничестве с дизайнерами и мастерами Bespoke в поиске воплощения своего увлечения и мечты. Эти уникальные автомобили отражают тесную связь между художником, меценатом и мастером, благодаря чему сегодня Rolls-Royce занимает позицию самого признанного дома предметов роскоши в мире».

Rolls-Royce завоевала позиции лидирующего роскошного бренда благодаря фундаментальному пониманию того, что заказчикам важна подлинная ценность в каждом предмете роскоши. Как и клиенты Rolls-Royce, британские артисты создали свои экземпляры в тесном сотрудничестве с дизайнерами Rolls-Royce. Они были приглашены на завод Rolls-Royce, чтобы лучше понять тот «холст», на котором им предстоит воплотить свои идеи. Дизайнер Мэтью Дантон (Matthew Danton) и Директор по дизайну Rolls-Royce Motor Cars Джайлс Тэйлор (Giles Taylor) плотно работали с каждым артистом, чтобы создать уникальные коллекционные автомобили, отражающие самобытные грани их творчества.

«Синергия между Rolls-Royce и артистами, которые создают музыку вне времени и определяют развитие жанров, существовала всегда. Wraith „Inspired by British Music“ не только воспевает талант знаменитых рок-музыкантов, таких как Роджер Долтри, но и подчеркивает связь двух видов искусства — музыки и автомобилестроения, — прокомментировал Джайлс Тейлор. — Объединив усилия с нашим подразделением Bespoke, эти исполнители помогут окончательно связать нашу марку с музыкальным наследием этих живых легенд».

По итогам коллабораций будет создано девять уникальных автомобилей. Коллекционерам будет предложено приобрести эти необыкновенные произведения искусства, вдохновленные историей рок-музыки, в европейских дилерских центрах марки. Часть выручки от продажи автомобилей будет направлена в «Teenage Cancer Trust» и другим благотворительным организациям.

Автомобили, спроектированные Роджером Долтри, стали первыми двумя из девяти авторских работ этой уникальной коллекции. Информация об остальных коллаборациях будет раскрываться по мере реализации проектов.

Wraith Inspired by Music:

С момента появления рок-н-ролла компания Rolls-Royce Motor Cars способствовала рождению легенд и мифов о жизни современной музыкальной богемы. Спустя более чем полвека с начала романа тесная связь по-прежнему существует благодаря многим прославленным артистам, отдающим предпочтение автомобилям британской марки как неоспоримому доказательству успеха. Отдавая дань этим особенным отношениям, Rolls-Royce Motor Cars представляет новый коллекционный автомобиль Wraith Inspired by Music.

Начиная с выпуска первой модели Wraith в 2013 г. клиенты могли заказывать автомобили Rolls-Royce Wraith, оснащенные Bespoke Audio — продуманной до мельчайших деталей аудиосистемой, равной которой не было за всю историю автомобилестроения. Как и любой другой элемент в автомобилях Rolls-Royce, аудиосистема собрана из компонентов наивысшего качества с участием опытнейших экспертов с мировым именем. Версия Bespoke Audio в автомобиле Wraith Inspired by Music — не исключение. Представленные вниманию технические характеристики и изысканные материалы превращают автомобиль в самый эксклюзивный концертный зал и гарантируют звучание, которое невозможно забыть.

Роскошный цвет кузова Lyrical Copper, обыгранный в матовых и глянцевых текстурах, — еще одна отсылка к тому, что медь используется лишь в самых лучших аудиосистемах. Стоит открыть водительскую дверь, как глаз мгновенно отмечает оригинальный дизайн решеток динамиков. Они продолжают «медную» тему и украшены гравировкой «Bespoke Audio». Багажные отсеки на дверях и коврики на полу выполнены из изящно выделанной кожи, что усиливает тактильную привлекательность интерьера салона. Характерные внутренние изгибы Wraith подчеркнуты благодаря сделанным на дверных панелях вставкам медного цвета, расширяющимся от передней к задней части салона.

Медная отделка впервые использована на приборной панели Wraith. Идеально подобранная, она дерзко подчеркивает общую концепцию дизайна. С основной темой перекликаются и выполненные в виде пуль фирменные оконечности окантовки спинок сидений.

При разработке аудиосистемы было продумано все до мельчайших деталей. Тот же тщательный подход нашел свое отражение в дизайне автомобиля. Так, металлические венки на часах были задуманы и мастерски выполнены из серебра и меди, а круговые линии на внешней рамке изящно намекают на виниловые пластинки.

Система Bespoke Audio была спроектирована и создана командой лучших в мире инженеров автомобильных аудиосистем. Все два года, что длился процесс разработки, эти инженеры тесно сотрудничали с дизайнерами Rolls-Royce, стремясь добиться идеальной акустики в салоне. Совершенство звука было поставлено во главу угла: любые изменения в дизайне интерьера салона должны были быть согласованы с главным аудиоинженером.

Благодаря 18-канальной системе мощностью 1300 Вт, включающей два больших мощных динамика и по семь динамиков средних и высоких частот, удалось добиться удивительной чистоты звука и широчайшего динамического диапазона. Еще два акцентирующих динамика вручную встроены в потолочную обшивку. Они подают звук на уровне уха пассажира, идеально воспроизводя впечатления от настоящего концертного зала. Система постоянно следит за внутренними и внешними шумами с помощью микрофонов и автоматически меняет настройки громкости и тона, чтобы ничто не отвлекало слушателей.

Wraith Inspired by Music венчает трилогию потрясающих воображение, единственных в своем роде автомобилей коллекции Bespoke. Первый из них, Wraith Inspired by Film, был создан в честь крепкой связи между Rolls-Royce и миром кинематографа. Затем появилась Wraith Inspired by Fashion — машина для истинных ценителей haute couture, давшая новую жизнь мотивам и материалам из мира высокой моды.

